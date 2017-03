ONPAR busca modificar decreto de procedimientos para refugiados en Panamá

Yaribeth de Calvo, directora de la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados (ONPAR), adscrita al Ministerio de Gobierno, informó que trabajan en un decreto que busca modificar el procedimiento que deben seguir los extranjeros que solicitan el estatus de refugiados en Panamá.

Calvo explicó que la ONPAR se encarga de recibir todas las solicitudes de las personas que señalan tener un temor fundado de persecución y su Estado no le ha podido garantizar protección y vienen en busca de protección.

Señaló que por ser una oficina que garantiza los derechos humanos de las personas deben recibir las solicitudes de todas las personas y realizar el trámite que permite determinar si existe persecución en un periodo de 5 a 7 meses, sin embargo hay ocasiones donde considera que la persona no es merecedora que le reciban su solicitud toda vez que no es merecedora de ser considerada refugiada pero no cuentan con las herramientas para poder negarlo en primera instancia y deben realizar todas las investigaciones.

La directora de la ONPAR manifestó que desde 1998 hasta la fecha se ha otorgado el estatus de refugiados a 2,399 personas en Panamá, mientras que otras 2 mil se encuentra en trámite principalmente de países como Colombia, Venezuela, Nicaragua, Cuba, así como algunos de África.

Indicó que una vez obtenido el estatus el mismo no es indefinido, y existen múltiples de opciones de soluciones duraderas entre las que están obtener una residencia permanente o incluso naturalizarse, además la repatriación a su país una vez haya cesado la persecución.