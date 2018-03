ONU Medio Ambiente convoca jóvenes a crear soluciones problemas ambientales

ONU Medio Ambiente y Covestro, principal fabricantes de polímeros a nivel mundial, lanzaron la convocatoria a jóvenes innovadores para que presenten soluciones creativas a los problemas ambientales más apremiantes del mundo.

Se trata de la segunda edición del premio Jóvenes Campeones de la Tierra para líderes ambientales de entre 18 y 30 años de edad, informó la oficina regional de ONU Medio Ambiente en Panamá.

En 2018, se escogerá a siete Jóvenes Campeones de la Tierra, cada uno de los cuales recibirá una financiación inicial, capacitación y publicidad para el desarrollo de sus proyectos.

Jóvenes Campeones de la Tierra es la distinción más importante del mundo en la esfera ambiental que se concede a los jóvenes.

Cada galardonado recibirá 15.000 dólares de financiación inicial, capacitación personalizada, asistencia a una reunión de alto nivel de las Naciones Unidas y publicidad de alcance mundial.

Se les concederá acceso privilegiado a un programa de orientación a través de Internet a un máximo de 50 candidatos.

Además, un grupo de expertos procedente de los 16.000 empleados de Covestro en todo el mundo se convertirá en mentores dedicados a consolidar la viabilidad y la repercusión de las ideas de los candidatos escogidos.

Mediante este apoyo técnico y financiero, ONU Medio Ambiente y Covestro ayudarán a los jóvenes a lograr que sus grandes ideas se transformen en soluciones factibles y reales a los actuales problemas ambientales.

Erik Solheim, director ejecutivo de ONU Medio Ambiente, dijo que"no existe ni un solo problema ambiental hoy en día que no pueda ser resuelto mediante la innovación. Por ello, es fundamental que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para empoderar y motivar a los jóvenes emprendedores".

Los Jóvenes Campeones de 2017 proceden de África, América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia Occidental, Asia y el Pacífico y Europa.

Este grupo mostró visiones audaces en diversos sectores de la esfera ambiental.

Al contar con la colaboración de jóvenes visionarios, ONU Medio Ambiente señaló que pretende involucrar a la próxima generación de agentes de cambio y referentes intelectuales en sus esfuerzos por construir un mundo mejor.

Los interesados que tengan entre 18 y 30 años están invitados a presentar sus ideas antes de la medianoche (GMT) del 2 de abril de 2018.

ONU Medio Ambiente y Covestro inauguraron la iniciativa Jóvenes Campeones de la Tierra en abril de 2017 con el objetivo de empoderar y motivar a los jóvenes a actuar a favor del medio ambiente.

El organismo de Naciones Unidas es la autoridad ambiental líder en el mundo, mientras que Covestro, cuyas ventas en 2017 ascendieron a 14.100 millones de euros (17.186 millones de dólares), figura entre los principales fabricantes de polímeros del mundo, según la información.

