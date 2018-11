635x357 Olmedo Arrocha pide a la AN que lo evalúen por sus méritos, trayectoria académica y profesional. Foto/@FelixPerchavez.

El abogado Olmedo Arrocha hizo referencia este miércoles a su designación como magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ante lo cual reconoce que deberá someterse a la aprobación o rechazo por parte de la Asamblea Nacional.

Pide a los miembros del Hemiciclo Parlamentario que la evaluación que hagan de su persona, sea basada en sus méritos y su trayectoria.

“Yo estoy claro en que ahora me tengo que someter a un procedimiento constitucional que es la aprobación o rechazo de la Asamblea Nacional, en este momento lo único que les pido con el mayor de los respetos y con mucha humildad a todos y cada uno de los miembros del Órgano Legislativo, es que me evalúen a mí, que evalúen a Olmedo Arrocha por sus méritos, por su trayectoria académica, por su trayectoria profesional y que ojalá no haya otros ingredientes u otros elementos que influyan en la decisión que ellos constitucionalmente tienen que tomar”, manifestó Arrocha.

Asimismo los insta a que ese proceso no sea traumático para el país “y que veamos las cosa que necesita un abogado, su experiencia, su profesionalismo, su academia, que no haya rejuegos políticos”.

Puntualizó considerando que “el país necesita tranquilidad, paz y sosiego y necesita que las instituciones avancen y evolucionen, por eso levanté mi mano, me ofrezco a contribuir a esta evolución en el sistema de administración de justicia”.

Cabe señalar que la designación de Arrocha como magistrado principal de la Sala Civil, fue aprobada la noche de martes por el Consejo de Gabinete, que además aprobó la designación de Abel Zamorano como magistrado principal de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, así como el llamado a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias del 26 de noviembre 31 de diciembre a fin de aprobar o rechazar estas designaciones y atender otros temas.