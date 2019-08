Opiniones negativas contra designación de Solís son especulaciones, diputado Rodríguez

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Ardito Rodríguez, salió este miércoles al paso de los cuestionamientos contra la designación de Gerardo Solís como contralor General de la República, señalando que se trata de especulaciones.

Indicó que Solís es "una excelente persona, la trayectoria de él, lo han dicho todos, ha estado en el Gobierno con más de cinco posiciones importantes en el país, para mi conocimiento no he visto nada negativo de él, algunas personas han realizado especulaciones, pero yo pienso que él debe hacer un excelente trabajo en la Contraloría de la República", aseguró Rodríguez.

Con relación a un pronunciamiento hecho por el diputado independiente Gabriel Silva en el que cuestiona que el proceso de selección del nuevo contralor no contó con los tiempos adecuados para el análisis de las hojas de vida y cuestionamientos a los postulantes, Rodríguez indicó que en el proceso participaron todos los que estaban interesados.

"Es un procedimiento a lo interno de la Asamblea Nacional… creo que los que tenían interés en participar y tenían su hoja de vida bien acoplada con los requisitos que necesita un contralor participaron y la Comisión de Credenciales hizo su trabajo", expresó.

Por otro lado, arremetió contra el actual contralor Federico Humbert, a quien acusó de irrespetar al Órgano Legislativo, y cuestionó que no ha refrendado los cheques para el pago de trabajadores que él tiene en la Asamblea desde el pasado mes de enero.

"El actual contralor, yo pienso que es un poco más parcializado con algunos sectores y no debe ser así, él es el contralor de todos los panameños que trabajan todos los días, para mí irrespetó a la Asamblea Nacional y tengo más de 100 trabajadores que empezaron a trabajar desde enero que hasta la fecha no se les ha podido refrendar sus contratos, esas personas tiene hijos, tienen estudiantes en las escuela, tienen familia, personas discapacitadas, y yo pienso que no hemos sido muy responsables con esto porque si están trabajando, tiene un funcionamiento en la Asamblea Nacional, se les debe refrendar el contrato y pagar, son cosas que de verdad me incomodan como diputado de la República y como ciudadano panameño", enfatizó.