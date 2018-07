Ordenan nuevo receso en audiencia de acusación a Ricardo Martinelli hasta este martes

635x357 Martinelli llegó a la Corte Suprema de Justicia a las 10:00 a.m. de este lunes 30 de julio. Foto/TReporta.

El magistrado de Garantías, Jerónimo Mejía concedió hoy, un receso en la audiencia de acusación al expresidente Ricardo Martinelli, hasta este martes a las 9:30 a.m.

Mejía accedió a la petición del abogado Sidney Sittón, defensor de Ricardo Martinelli quien solicitó el día para analizar la acusación ampliada presentada durante la audiencia de hoy, por el magistrado Fiscal, Harry Díaz.

"No veo nada indebido, al primer aviso de alerta que tenga que se trate de un subterfugio para dilatar el acto de audiencia, no lo permitiría. Lo que me interesa es garantizar los derechos de todas las partes para ver si sus dudas han sido aclaradas", dijo el magistrado de Garantías al tomar la decisión del receso y después que intervino el abogado querellante Carlos Herrera Morán, quien calificó la petición de Sittón como una "táctica dilatoria".

A las 10:47 a.m., de este lunes, el magistrado Mejía ordenó el reinicio de la audiencia de acusación al expresidente Ricardo Martinelli, por el caso de escuchas ilegales o pinchazos durante su administración.

En esta sesión, el magistrado Fiscal Harry Díaz sustentó un escrito de acusación ampliado que pasó de 30 a 48 páginas. Díaz desglosó los delitos por los que acusa al exmandatario, estos son: delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, seguimiento, persecución y vigilancia sin orden judicial, peculado por sustracción y peculado de uso.

El magistrado reiteró que tiene las pruebas que vinculan a Martinelli con intervención de telecomunicaciones, sustracción de equipos y de dar directrices a funcionarios que utilizaron las instalaciones del Consejo de Seguridad para interceptar a beneficio propio del exmandatario.

Seguido a la sustentación del Fiscal, la defensa de Martinelli hizo su solicitud para contrastar las correcciones que indicaron en la audiencia pasada con el nuevo escrito ampliado por Díaz, quien pide 21 años de prisión para el expresidente.

Durante esta audiencia, el magistrado Mejía también ordenó al acusador autónomo que presente sus documentos corregidos tras las observaciones hechas por la defensa de Martinelli y denegó a Gabriel Enrique Carreira Pittí la pretensión de constituirse en querellante durante esta fase de acusación.