Ordenan prohibición de salida del país y reporte periódico a futbolista por delito de robo simple

Las medidas cautelares de reporte periódico los martes de cada semana, impedimento de salida del país y la prohibición de concurrir a lugares donde exista expendio de licor, fue dictada contra un futbolista implicado en el delito de robo simple.

El Ministerio Público informó que la medida fue dictada durante una audiencia desarrollada este viernes, en la cual el Juzgado de Garantías validó la legalización de la aprehensión, formulación de imputación de cargos y la medida cautelar.

Detalla que al futbolista Ronaldo Córdoba quien juega en el Costa del Este F.C., “se le investiga por un hecho ocurrido el 22 de agosto de 2018, aproximadamente a las 10:30 p.m., donde la víctima señala que se encontraba en un restaurante ubicado en la Cinta Costera, corregimiento de Calidonia, sentado con dos clientes en unas mesas que tienen afuera del local, mientras mantenía su celular en la mano llega un sujeto por detrás y le arrebata el mismo de la mano, dándose a la fuga en dirección hacia el Hospital del Niño y más adelante un vehículo lo recoge”.

Agrega que posteriormente, la víctima llamó a la Policía Nacional y brindó las generales físicas del sujeto y la placa del carro, el cual es detenido, dando con la aprehensión del ciudadano, 15 minutos después de cometido el hecho”.

Córdoba señaló a su salida del acto de audiencia que “todavía estamos es un proceso de investigación, muchas gracias a los medios de comunicación por estar pendientes, muchas gracias al Club y muchas gracias a la gente que me quiere y que me apoya. Creo que esto me dio una lección muy grande y yo creo que esto todavía no termina, mi sueño todavía no acaba, voy a seguir adelante, voy a seguir con mi fútbol”.