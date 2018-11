Oydén Ortega: Mi integridad no se pone en duda

El magistrado Oydén Ortega evitó dar declaraciones sobre un proyecto de fallo suscrito por él y que concede un amparo de garantías al expresidente Ricardo Martinelli y propone la declinación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el proceso pinchazos y negó haber filtrado el documento.

“No tengo declaración que hacer, eso está en proyecto, eso no se debe discutir, no puedo hacer declaraciones, absolutamente no he puesto a circular nada”, se limitó a responder el magistrado.

Ortega dijo que este proyecto de fallo será sometido al Pleno de la Corte y está por discutirse.

Los magistrados Abel Zamorano y Cecilio Cedalise emitieron sus respuestas a ese fallo. Zamorano sugirió que se concedan 20 días hábiles para su lectura, mientras que Cedalise sugirió discusión en el Pleno.

Sobre una denuncia que interpuso un ciudadano por supuesta venta de fallo, Ortega dijo, “es falso...mi integridad no se pone en duda”, manifestó.