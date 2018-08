Pacientes del Complejo Hospitalario despiden a Martiz, exigen medicamentos e insumos

Con pancartas en mano, pacientes de la Caja de Seguro Social (CSS), se reunieron este jueves en las escalinatas del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, para despedir al director de esa entidad, Alfredo Martiz en medio de exigencias por la falta de medicamentos e insumos.

Faustina Díaz, presidenta de la Asociación de Pacientes y Parientes con Enfermedades Hematológicas manifestó que la despedida es un llamado de atención para que los funcionarios públicos recuerden que cuando asumen cargos como ese “es su responsabilidad, atender como es debido a las personas, no es posible que él ahora se va y deja todo a la deriva ya que hasta la fecha los pacientes no hemos recibido respuestas”.

Orlando Quintero, presidente de la Federación Nacional de las Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas mostró su preocupación y frustación por la crisis que atraviesa la entidad ante la renuncia de Martiz, que dejará el cargo a partir del 1 de septiembre de 2018.

"Hay que actuar y no podemos quedarnos de brazos cruzados, no hay medicamentos ni reactivos ¿cómo se atiende a una persona entonces?...como paciente y como médico es frustrante esto aquí, si mando un medicamento no hay, ¿cual es la razón de un hospital o una institución si no está sirviendo como se debe?, pregunta Quintero.

Díaz sugirió que el actual subdirector Julio García Valarini quien estará a cargo de la entidad hasta por 90 días, mientras se escoja el reemplazo de Martiz debe asumir el cargo de director durante los 10 meses del Gobierno del presidente Juan Carlos Varela.

"El subdirector debería asumir el cargo, ya que él ha estado viendo los trámites que ha realizado el Dr. Martiz… para que buscar a otra persona cuando tiempo va a ejercer”. dijo Díaz.

Con la colaboración de Kelybeth Rodríguez, de RPC Radio.