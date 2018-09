Padre de Vanessa Rodríguez clama por cumplimiento de sentencia de militar asesino

Tras cuatro años del homicidio de la joven Vanessa Rodríguez, su padre, Rogelio Rodríguez continúa clamando por justicia.

En esta ocasión, el padre de la víctima expresó que no le consta que Omar Vélez-Pagán, sentenciado en marzo de 2016, esté cumpliendo con los años de prisión, porque dijo se están valiendo de medidas de apelación tras el juicio.

"Recibimos notas de la Armada estadounidense en la cual nos notifican que el señor Omar Vélez-Pagán puede apelar a un Tribunal Militar Superior debido a que hay ciertos tecnicismos que se dieron en el juicio que el fiscal habló antes de tiempo y que cuando lo detuvieron no le habían hecho juicio, que estuvo presio 2 años sin juicio", explicó.

Además de las trabas que ha encontrado este caso que fue juzgado en Estados Unidos; Rodríguez mantiene una demanda contra el Estado panameño en la Corte Suprema de Justicia, por considerar que no ha salvaguardado los intereses de la familia afectada.

"No voy a descansar hasta que ese señor que asesinó a mi hija pague con cárcel, quiero que en realidad se cumpla con la sentencia, a mí no me consta que él esté ahí", puntualizó Rodríguez.

Omar Vélez-Pagán, el soldado puertorriqueño de 37 años de edad quien fue declarado culpable de asesinar a la panameña Vanessa Rodríguez, fue condenado a 30 años de prisión, de acuerdo con la decisión que tomó en 2016, un juez de la Corte marcial de Fort Bragg, Carolina del Norte.

El crimen ocurrió el 22 de junio de 2014, fecha en que uno de los testigos sorprendió a Vélez-Pagán tratando de enterrar a Vanessa después de atropellarla con un camión.