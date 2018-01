Padre de menor atropellada dice que esposa de diputado Lazarus le ofreció dinero

Víctor Parreño, padre de la menor de 14 años que falleció tras ser atropellada en la provincia de Colón, dijo que la esposa del diputado Mario Lazarus, involucrado en el atropello, le ofreció 10 mil dólares.

Parreño aseguró que el diputado nunca regresó al lugar donde ocurrió el hecho, y que tanto él como su abogado Erick Jaén, y Mario Robinson, convencional del partido Cambio Democrático (CD) han recibido amenazas, “responsabilizo al señor diputado y a su esposa y allegados de lo que pueda suceder a mi familia”, señaló.

Jaén sustentó que la niña murió cuatro horas después del accidente por lo que el diputado Lazarus debió brindar los primeros auxilios.

Eneida de Lazarus reaccionó a estas denuncias y aseguró que son falsas, y que incluso, el señor Parreño la recibió con groserias y no la aceptó en su residencia.

En declaraciones a Telemetro Reporta, la esposa del diputado Lazarus dijo que desde el primer momento han brindado el apoyo a la familia, toda vez que enviarn personal al Hospital del Niño, pagaron la funeraria y estuvieron haciendo los trámites con los padres de la niña.

“Es falso las acusaciones que se estan haciendo, aquí ha venido gente a solidarizarse con nosotros, él me largó en forma grosera y me dijo que no me quería ver, los señores le han envenenado la cabeza”, afirmó la esposa del diputado.

Agregó que el diputado ha estado sufiendo problemas de salud y que en su momento dará sus declareciones sobre el hecho.

El Ministerio Público se pronunció sobre este hecho y comunicó que la investigación contra el diputado es competencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Mediante un comunicado, Lazarus admitió que se vio involucrado en el atropello .