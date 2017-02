Padres de familia de escuela Miguel Alba exigen construcción de nuevo centro educativo

En pie de guerra se encuentras los padres de familia de la escuela Miguel Alba en Soná, provincia de Veraguas debido a la paralización en los trabajos de construcción del nuevo centro educativo.

Eddgar González, presidente de la asociación de padres de familia de la escuela indicó que desde que se derrumbó las infraestructura vieja no se han realizado trabajos en el lugar y sostiene que el proyecto que debería tener un 50% de avances, porque según el Ministerio de Educación (Meduca) estaría lista para finales del 2017 no lleva ni el 7% y se encuentra estacado por tramites.

González agregó en medio de la paralización de las obras la ministra de educación Marcela paredes, ni ninguna autoridad del Meduca se ha apersonado al lugar para conversar con ellos sobre el problema donde los principales afectados son los estudiantes.

Los padres de familia también advierten que si no se inicia la construcción en del nuevo centro educativo en el mes de febrero no permitirán el inicio del año lectivo en el lugar"ya nosotros los padres de familia estamos en pie de guerra, la ministra y el gobierno tienen que estar claros que esto no es un juego, ya es hora de ponerle el cascabel al gato".

Por su parte, Oriel Ruiz, alcalde de Soná culpó al Ministerio de Educación de que no se hayan firmado los permisos para la construcción del centro educativo, y que aunque como alcalde no puede estar convocando a manifestaciones, porque le costaría el cargo, si no reciben respuesta en los próximos días estará en las calles exigiendo se construya la obra.