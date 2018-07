Panamá avanza de nivel en índice de Desarrollo de Gobierno Digital de la ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó esta semana el índice de Desarrollo de Gobierno de Digital 2018, que mide el uso de tecnologías de la comunicación en la gestión gubernamental y el acceso ciudadano a servicios públicos vía electrónica.

De los 193 países miembros de la ONU que son evaluados, Panamá obtuvo una puntuación de 0.61 ubicándose en la posición 85 del índice global, avanzando del grupo de países de nivel Medio (0.25 a 050) al grupo de nivel Alto (0.50 a 0.75).

La Autoridad de Innovación Gubernamental destacó que Panamá fue el país de América con mejor desempeño en cuanto al acceso de ciudadanos a información pública.

Latest #UNEgov2018 Survey is out! #Denmark🇩🇰, #Australia🇦🇺 and #RepublicofKorea🇰🇷 are the global leaders in #EGov development.



See full rankings: https://t.co/V8AkXSLlo5 #SDGs #GlobalGoals pic.twitter.com/AvXFqhGwwI