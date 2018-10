Panamá y EEUU lanzan secretaría para promover cumplimiento leyes ambientales

Estados Unidos y Panamá lanzaron una secretaría conjunta para el control y cumplimiento de las leyes ambientales en el país centroamericano, informó hoy el Ministerio de Ambiente.

La Secretaría fue lanzada oficialmente en el marco de la II reunión del Consejo de Asuntos Ambientales bajo el Tratado de Promoción Comercial Panamá-Estados Unidos (TPC), vigente desde 2012.

La cita se celebró a puerta cerrada esta semana, e incluyó la II reunión de la Comisión de Cooperación Ambiental bajo el Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA).

"La Secretaría para la Aplicación de la Legislación Ambiental Estados Unidos-Panamá (SALA) desempeñará un papel importante en la promoción de la participación pública en el monitoreo y cumplimiento de las leyes ambientales de Panamá", dijo este viernes un comunicado del Ministerio panameño de Ambiente.

Agregó que el Consejo aprobó los procedimientos de trabajo para la Secretaría Para la Aplicación de la Legislación Ambiental, y un plan de trabajo para el próximo año que incluye un mayor alcance para educar al público sobre el mecanismo de la presentación de comunicaciones a la Secretaría", indicó sin más detalles la información oficial.

Durante la reunión, el Consejo bilateral revisó el progreso realizado por Panamá y Estados Unidos para asegurar la implementación efectiva y el cumplimiento de las obligaciones del Capítulo Ambiental del TPC.

Se intercambió información y puntos de vista sobre los esfuerzos necesarios para la aplicación de las leyes ambientales y para mejorar la protección ambiental, con un enfoque particular en el tráfico de especies silvestres, la tala ilegal y la pesca ilegal, no declarada y no regulada (Indnr), dijo el Ministerio.

"Panamá presentó los avances de país en materia ambiental", indicó la misiva oficial, que reveló que el país "reportó para el 2018 un récord de recaudaciones en multas por diferentes infracciones ambientales impuestas que supera los 680.000 dólares".

Por su parte, Estados Unidos "destacó las medidas tomadas para mejorar los niveles de protección ambiental dentro de su territorio", e "informó sobre las acciones de aplicación de las leyes ambientales tomadas por el Departamento de Justicia, la Agencia de Protección Ambiental, entre otros, la cual ha resultado en casi 5 billones de dólares en sanciones, multas, y otros pagos en el 2017", de acuerdo con la información oficial.

Asimismo, la Comisión de Cooperación Ambiental "aprobó su segundo Programa de Trabajo para el 2018-2022" que estable como prioridades "fortalecer la capacidad para desarrollar, implementar y cumplir las leyes y reglamentos ambientales; la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible de áreas protegidas y otros ecosistemas importantes", entre otros.