Panamá apreció de manera parcial el llamado “eclipse del siglo”

Este lunes, los panameños pudieron apreciar de manera parcial el denominado “eclipse del siglo”, que recorrió de costa a costa Estados Unidos, y que fue admirado por millones de personas.

El fenómeno, que ocurre cuando el sol, la luna y la tierra se alinean convirtiendo el día en la noche, inició en Panamá a eso de la 1:15 p.m, llegando a su punto máximo a las 2:28 p.m y culminó a las 3:33 p.m y

Los aficionados en el país se reunieron en algunos puntos como en el Observatorio Astronómico de la Universidad Tecnológica de Panamá, ubicado en Penonomé y la sede de la Universidad Latina en ciudad capital, para contemplar el eclipse solar.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomendó no mirar directamente el eclipse y observarlo con filtros solares especiales, ya que el eclipse podría haber provocado daños permanentes a la vista.

En Estados Unidos, el eclipse total atravesó los estados de Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Misuri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, Carolina del Norte y, finalmente, desapareció en las costas de Carolina del Sur.

La Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y televisoras nacionales ofrecieron una retransmisión en vivo del acontecimiento.

El último eclipse solar total que atravesó Estados Unidos fue en 1918, y no será hasta el año 2024 cuando ocurra un fenómeno similar.

Today, we witnessed #SolarEclipse2017 & viewers around the U.S. were treated to a wealth of images. See highlights: https://t.co/eleJTKygm8 pic.twitter.com/ezWoYcqFYh