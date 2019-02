Panamá pide a su banca no desmoralizarse por acusaciones "falsas" de la CE

El Gobierno panameño pidió este jueves al sistema financiero local "no desmoralizarse" por las acusaciones "falsas" de que el país no lucha contra el blanqueo, en alusión a la inclusión de Panamá en una lista negra elaborada por la Comisión Europea (CE).

En un discurso ante banqueros panameños reunidos en un congreso, la vicepresidenta y canciller del país, Isabel De Saint Malo, felicitó al sector por su "lucha constante por mantener en alto el sistema" financiero, y reiteró que "no es cierto que Panamá no combate el lavado de activos".

"No vamos a permitir acusaciones falsas y ataques a nuestra plataforma", afirmó la vicepresidenta panameña, que pidió a los banqueros que no se desmoralicen "por acciones de instancias externas que no han manejado procesos transparentes, ni cumplido con las reglas que profesan" y que "no conocen la realidad actual" del sistema financiero de Panamá.

La Comisión Europea publicó el miércoles una nueva lista de 22 países o jurisdicciones externos al bloque comunitario que luchan de forma insuficiente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, entre los que se encuentran Panamá, Arabia Saudí, Irán, Puerto Rico o Bahamas.

La inclusión en el listado, que aún tiene que ser aprobado en un plazo de un mes por el Parlamento y el Consejo europeos, no implica sanciones contra los países, pero la comisión sí puede requerir controles adicionales a sus bancos.

El mismo miércoles Panamá rechazó su inclusión en el listado, acusó a la Comisión de aplicar un método opaco para elaborarla, y anunció el llamado a consultas de su embajador ante la Unión Europea, Miguel Verzbolovskis.

De Saint Malo reiteró este jueves que "el proceso de conformación de esta lista no ha sido transparente", y que el Ejecutivo panameño no sabe "sobre qué base" se conformó porque "no ha habido un intercambio de información" entre las partes.

Valoró asimismo que "muchos países" miembros de la Unión Europea ya han manifestado "su disconformidad con la lista" argumentado que "el proceso no ha sido claro" y que "no comparten la valoración" que se ha hecho de Panamá.

La vicepresidenta panameña también recordó que el Tesoro de Estados Unidos rechazó el listado y "ha dado instrucciones a su plaza financiera, que es con la que Panamá tiene mayor relación directa, a que hagan caso omiso de esa lista porque no es coherente".

Analista panameños consultados por Acan-Efe y la propia vicepresidenta De Saint Malo reconocieron el miércoles que la inclusión de Panamá en la lista negra de la Comisión Europea afecta la imagen del país, que en los últimos años ha creado todo un andamiaje legal precisamente para acabar con el lastre de paraíso fiscal.

"Un reto específico que atañe al sector financiero es el de la inclusión financiera" indicó la VP @isabelstmalo, agregando que es una herramienta poderosa para promover el desarrollo sostenible y combatir la pobreza y la desigualdad pic.twitter.com/kWIRKNZn82 — Cancillería Panamá (@CancilleriaPma) 14 de febrero de 2019