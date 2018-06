Panamá debe garantizar atención médica y juicio especial a Martinelli, enfatiza su abogada

La abogada de inmigración, Inna Shapovalov, parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli en Estados Unidos (EE.UU.) reiteró este sábado que Panamá deberá cumplir con el Tratado de Extradición, garantizando la atención médica del exmandatario y el juzgamiento por una sola causa, tal como establece la orden autorizada por el Departamento de Estado.

Shapovalov, entrevistada por Telemetro Reporta en Miami, se refirió a que Panamá crearía un mal precedente de no cumplir con la orden de extradición de Estados Unidos que fue comunicada a la Cancillería panameña.

"Son las medidas que tomó el Gobierno de Estados Unidos para asegurar que el tratamiento del señor Martineli será justo, será de manera humana y que el Gobierno de Panamá respeta sus derechos", explicó.

Agregó Shapovalov que la extradición se llevará a cabo por los cuatro cargos descritos en la orden de EE.UU dentro del proceso de "escuchas" o "pinchazos", y no por causas distintas. "Si no se cumplen las condiciones de un tratato puede ser que el otro país no cumpla con las condiciones del Tratado en el futuro", aseveró.

De acuerdo con la abogada, se ha confirmado la pronta extradición de Martinelli en un avión privado en el que probablemente pueda estar acompañado de familiares y 2 o 3 abogados panameños. Curiosamente, expresó que Martinelli está contento por su extradición al punto que manifestó su anhelo de ver el debut de la Selección Nacional en el Mundial Rusia 2018.

La defensa local del expresidente de 66 años, al recibir confirmación de la extradición solicitó a la Corte Suprema de Justicia una audiencia, para que el Pleno se declare en sesión permanente y evalúe medidas cautelares menos severas de la detención preventiva para Martinelli que hasta hoy cumple 362 días encarcelado en Miami.