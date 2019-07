Panamá inscribe en su registro al portacontenedores más grande del mundo

El portacontenedores MSC GÜLSÜN, considerado el más grande del mundo y con capacidad para transportar hasta 23.000 embalajes, fue registrado recientemente en el registro de buques de Panamá, según indicó la Autoridad Marítima de Panamá.

Con 400 metros de eslora (longitud) y 61,5 metros de manga (ancho), el buque tiene capacidad para transportar hasta 1.500 "containers" más que los portacontenedores tradicionales y alcanza una velocidad de hasta 25,1 nudos, explicó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El navío, recientemente construido en el astillero coreano Samsung Heavy Industries, es propiedad de la compañía italiana MSC, que es la segunda mayor empresa de transporte de contenedores del mundo y opera una flota de más de 519 buques.

El MSC GÜLSÜN, que es el primero de once barcos que la firma italiana encargó al astillero coreano, hará su primer viaje este lunes partiendo desde el puerto de Xingang (China) hasta el norte de Europa, añadió la institución.

"Nuestro enfoque para este quinquenio es darle prioridad a la innovación y a la modernización, Con esta nueva adquisición podemos decir que iniciamos con pasos firmes hacia una reestructuración integral, con miras a seguir expandiéndonos", dijo en el mismo comunicado el nuevo director de la AMP, Noriel Araúz.

La marina mercante de Panamá, la más grande del mundo, aglutinó el 18 % de la flota mundial en 2016 y registró un total de 8.094 embarcaciones y 226,6 millones de toneladas. A Panamá, le siguen Liberia e Islas Marshall, según datos de la AMP.

El registro, que nació en 1925 y lleva liderando el mercado desde los años 90, reporta a las arcas públicas unos ingresos directos o indirectos de entre 125 y 150 millones de dólares al año.

Se trata de un registro abierto, lo que significa que no exige a los propietarios de los barcos tener nacionalidad ni residencia panameñas y tampoco impone ninguna restricción de edad a la nave ni de tonelaje.

