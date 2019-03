Panamá lanza documental sobre la historia y el gran valor del café

La Autoridad de Turismo de Panamá lanzó en la provincia de Chiriquí, un documental sobre la historia del café geisha en el marco de la Feria Internacional de San José de David.

"Geisha, una historia de altura” es el documental que narra en la voz de las familias productoras de cafés especiales de Tierras Altas y Boquete, la historia de cómo llegó el café a esta región, cómo se popularizó, por qué es el número uno a nivel mundial y lo que hace Panamá para mantenerse en ese puesto.

Enrique Sánchez, director de Mercadeo de la ATP, indicó que el lanzamiento de este documental llega en el mejor momento en el que Panamá es reconocido como uno de los mejores países productores de cafés de calidad.

Anunció que el documental será presentado durante el Festival Internacional de Cine de Panamá y también esperan proyectarlo en ferias de turismo y encuentros gastronómicos para promocionarlo a nivel internacional.

Tito Gutiérrez, productor del documental, señaló que se hicieron filmaciones por siete días de las fincas cafeteras y entrevistas a productores más destacados de Boquete y Volcán.

En diciembre de 2018, la ATP, en alianza con MiAmbiente, la Cámara de Turismo de Chiriquí y el Centro de Competitividad de la Región Occidental (CeComRo), estableció el Circuito del Café, conformado por 18 fincas, ubicadas en los distritos de Boquete, Tierras Altas y Renacimiento.

Sobre el café geisha

Diferentes variedades de café llegaron de Etiopía a América, a través de un programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las cuales se sembraron en Costa Rica y luego se distribuyeron en Centroamérica, entre estos el café geisha, cuyas primeras semillas se introdujeron en Panamá en la década del 60.





El exquisito café que se cultiva en Chiriquí ha ganado premios y reconocimientos en competencias y subastas internacionales, como The Best of Panama, alcanzando récord de ventas de 803 dólares la libra, debido a su calidad, sabor y aroma.