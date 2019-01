635x357 Panamá no progresa en la lucha contra la corrupción, repite puntaje en índice de TI. Foto/www.transparency.org.

635x357 Panamá no progresa en la lucha contra la corrupción, repite puntaje en índice de TI. Foto/www.transparency.org.

Panamá sigue siendo uno de los países de América más corruptos, según resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2018 de Transparencia Internacional (TI).

De acuerdo con el informe divulgado este martes, Panamá obtuvo una puntuación de 37, mismo puntaje que el año pasado, y se coloca en la posición 93 de los 180 países evaluados.

En 2015 y 2016, Panamá obtuvo una puntuación de 39 y 38. Según la escala de puntuación, 0 es altamente corrupto y 100 muy transparente.

Carlos Barsallo, presidente de la Fundación, indicó que los resultados del estudio no son muy alentadores para Panamá, que aún sigue con un alto índice de corrupción, "hoy en día no solo no se cumplen las promesas, sino que se hace totalmente lo contrario".

Olga de Obaldía dijo que este es el cuarto año en que el país empeora en la lucha contra la corrupción y no mejora, " mantuvo la misma calificación y viene de bajada".

TI indicó que el informe revela que el continuo fracaso de la mayoría de los países para controlar la corrupción está contribuyendo a una crisis de la democracia en todo el mundo.

Panorama en América

América continúa sin lograr avances significativos en la lucha contra la corrupción, según este informe. Canadá es el país del continente con mejor puntuación, 81 sobre 100, seguido de Estados Unidos con 70 puntos.

Uruguay continúa siendo uno de los países de América Latina mejor calificado, con una puntuación de 70 sobre 100, seguido Chile con 67 puntos, y Costa Rica con 56, mientras que Venezuela, Haití y Nicaragua son los países de la región peor evaluados con 18, 20 y 25 respectivamente.

La puntuación que obtuvo Venezuela, indicó el informe, refleja una corrupción sistématica y persistente en ese país sudamericano.

TI advirtió que América está viviendo el auge de estilos de liderazgo que tienden a bloquear los medios de comunicación, controlar y silenciar a la sociedad civil, intensificar el recurso a la supresión del voto, utilización de lenguaje xnófobo, racista y contrario al colectivo LGTB, promesas públicas basadas en enfoques simplista, sistema de contro que aumenta poder al Ejecutivo y aumento de conflictos de interés y de la infulencia privada.

En ese sentido, la organización internacional recomendó defender leyes anticorrupción, monitorear de cerca el discurso político y garantizar que no se siga deteriorando la libertad de expresión, derechos políticos así como manifestarse contra cualquier intento de controlar a los medios de comunicación o sociedad civil.

Panorama mundial

Dinamarca y Nueva Zelanda siguen ocupando las primeras posiciones con puntuaciones de 88 y 87, respectivamente, mientras que los países peor calificados son Somalia, Siria y Sudán del Sur con puntuaciones de 10, 13 y 13, respectivamente.

TI detalló que en los últimos siete años, solo 20 países mejoraron significativamente sus puntajes, incluidos Estonia, Senegal, Guyana, y 16 países disminuyeron significativamente sus puntajes, incluidos Australia, Chile, Malta, Hungría y Turquía.

Este año, un análisis más profundo de la investigación muestra un vínculo perturbador entre la corrupción y la salud de las democracias, donde los países con mayores índices de corrupción también tienen instituciones democráticas y derechos políticos más débiles.