Nutricionista: Panamá registra cerca de 38% de sobrepeso y 28% de Obesidad

El problema del sobrepeso y la obesidad está afectando a poblaciones de muchos países del mundo y Panamá no escapa de esta realidad, dio a conocer este jueves la nutricionista del Ministerio de Salud, Nilka López.

El problema de la obesidad en Panamá “en ese momento es serio, según las últimas estadísticas que tenemos del monitoreo nutricional que se realiza en instalaciones de salud del Ministerio podemos ver desde el 2014 que tenemos un sobrepeso del 38%, es decir que puede ser que tres de cada diez personas de nuestra población están presentando sobrepeso… la obesidad presenta un 28%, un sobrepeso puede llevar a la población obviamente a una obesidad y vemos las tendencias altas, por lo que podemos ver que Panamá no está escapando de lo que son las estadísticas a nivel mundial”, detalló la especialista en una entrevista a través de Medcom Go.

Explicó que la obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, y las mismas se miden en base al índice de masa corporal (IMC), esto es el peso de una persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros.

Agregó que tanto el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para un sinnúmero enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

“Siempre se ha dicho que la obesidad es la prima hermana de la diabetes, vemos una gran cantidad de personas que tienen glucemias altas y la obesidad conlleva no solamente a una diabetes, puede conllevar también a una enfermedad cerebrovascular, a enfermedades del corazón, enfermedades como las dislipidemias que son los triglicéridos y colesterol fuera de los rangos normales, entonces tener un sobrepeso o una obesidad puede conllevar a que la persona esté expuesta o pueda llegar a tener otra enfermedad mucho más grave”, enfatizó López.

Añadió que además, el esqueleto o la estructura ósea está hecha para tener un peso específico o mantenerse dentro de un rango que es el adecuado para esa estructura, lo cual se calcula en base a la estatura de la persona, “entonces de acuerdo a eso si la persona presenta una condición de sobrepeso u obesidad estamos sobrecargando al esqueleto y es de allí de donde viene el problema de que me duelen las rodillas, no puedo caminar, me duele la espalda, por ese sobrepeso que le estamos poniendo a nuestro esqueleto”.

