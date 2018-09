En Panamá los niños ya no trabajan en la producción de caña de azúcar, según informe

La Oficina de Asuntos Laborales Iternacionales publicó su informe sobre el trabajo infantil internacional y el trabajo forzado, en el que se determinó que la incidencia del trabajo de niños en la producción de caña de azúcar en Panamá ha sido reducido.

En ese sentido, la caña de azúcar, fue excluido de la lista de bienes producidos por trabajo infantil o trabajo forzado.

Según el informe, el producto fue incluido en la lista de en 2009, luego de que fuentes indicaron que niños, incluidos los de la Comarca Ngäbe Bugle, habían trabajado en la cosecha de caña de azúcar.

La instancia recibió entre 2014 y 2015 informes que indicaban que el trabajo infantil en la producción de ese rubro ya no era un problema en el país, sin embargo se inició una investigación ya que algunas fuentes indicaban que ese trabajo todavía ocurría.

Posteriormente, ese departamento proporcionó fondos para un estudio durante la cosecha de 2018, que incluyó una encuesta con trabajadores, familias y niños en las comunidades.

El estudio, realizado por expertos incluidos funcionarios del Gobierno, se centró en las tres formas diferentes en que caña de azúcar se produce en Panamá: por la empresas, por productores independientes conocidos como y a través de la producción familiar.

El mismo arrojó que en el caso de la caña de azúcar directamente cultivada y cosechada por empresas no se encontró trabajo infantil, mientras que en trabajos independientes y familiares se encontraron casos de trabajo infantil, pero fueron pocos en número.

La investigación también confirmó que en Panamá, los productores de azúcar y la sociedad civil han jugado un papel activo en la reducción del trabajo infantil en ese sector.

