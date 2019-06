Papa Francisco recibió a peregrinos panameños en el Vaticano, destaca que encontró “un país noble”

Un grupo de 50 peregrinos panameños llegó a Roma este jueves, y fue recibido por el papa Francisco en una audiencia en el Aula del Consistorio, en el Vaticano.

Durante el encuentro los peregrinos expresaron su gratitud al Santo Padre, tras la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ 2019), desarrollada en Panamá el pasado mes de enero.

El gesto fue recíproco, toda vez que el papa Francisco también manifestó su gratitud y destacó la nobleza de sangre del pueblo panameño.

“Es bueno darse gracias mutuamente”, manifestó el pontífice y recordó que “gracias” es “una palabra que olvidamos con frecuencia”; una de las tres "palabras mágicas” que junto con “permiso” y “perdón” el Papa enseña a los jóvenes esposos.

“Yo también estoy muy agradecido por lo que vi: un pueblo noble… la nobleza no se compra, se engendra, se hereda, se respira, se vive… encontré un país noble,donde el protocolo pesa” pero “tiene la capacidad de ser popular también”, donde las autoridades, obispos y sacerdotes se mezclan entre la gente, “eso es nobleza”, expresó.

Otro tema tocado por el Papa fue el de la integración, indicando que “esa capacidad de integrar es también una de las cosas de la nobleza. Yo quedé muy contento en Panamá, quedé muy contento. Se respiraba normalidad, ternura, una cosa muy bella. Así que gracias a ustedes que han hecho posible todo esto, y prepárense para la segunda que, seguramente… un Sucesor mío convocará de aquí a 150 años, ¡no hay problema! Muchas gracias. ¡Y recen por mí!”.

Por otro lado, el religioso les habló sobre la importancia de reforzar el diálogo intergeneracional, el puente entre chicos y abuelos, a fin de que se recuperen las raíces y la memoria.

“Que no se vayan a las raíces para esconderse. Eso hacen los integristas, no, eso no. Pero que tomen la savia de las raíces y crezcan y florezcan. Y den fruto, pero desde las raíces, no desde la primera teoría que le vende el imperio. No, eso no. Y en eso no dejen entrar las colonizaciones ideológicas, que son las que matan la nobleza. Este puente ayudará a la propia identidad”, indicó el Papa, según dicta un comunicado oficial del Vaticano.