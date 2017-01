Parlamento Europeo cambia el nombre a la investigación de los “Papeles de Panamá”

El Parlamento Europeo decidió cambiar el nombre a la investigación del caso de los “Papeles de Panamá”, dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) y que reveló información de 11.5 millones de documentos sobre evasión fiscal y delitos vinculados con sociedades offshore.

Así lo dio a conocer el viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Luis Miguel Hincapié en el programa Radiografía de RPC Radio, sin embargo aseguró que desconoce el nuevo nombre que llevará la investigación.

“El parlamento Europeo acaba de reconocer los esfuerzos de Panamá en materia de transparencia y cambia el nombre a la investigación, ya no se llama más Papeles de Panamá...lo que dicen los periodistas es que era el nombre más llamativo y comercial lo que me parece injusto, porque se demostró que no era un tema de Panamá”, señaló Hincapié.

El viceministro de Relaciones Exteriores dijo que los datos reflejan que el 80% de las sociedades no eran panameñas y tampoco se hace referencias a bancos del país.

Recientemente, la procuradora de la Nación, Kenia Porcell informó que la investigación del caso será suspendida temporalmente.