Paro docente en el Instituto José Dolores Moscote por incumplimiento de mejoras

Ante la demora para las mejoras en baños, reparación en sistema eléctrico y entrega de nuevos aires acondicionados y fuentes de agua, docentes del Instituto José Dolores Moscote iniciaron un paro de labores la mañana de este lunes.

" Nosotros tenemos una serie de problemas de energía eléctrica, no tenemos laboratorios de física ni de química, no hay abanicos, la infraestructura de los salones están muy dañadas, y es un problema que desde el inicio de las clases advertimos, así que hemos tomado la medida de paralizar las clases el día de hoy y estamos en pie de guerra, si no hay respuesta nos mantenemos en paro", expresó el profesor Diógenes Sánchez.



Según los educadores, el Ministerio de Educación se había comprometido a entregar estas obras y equipos antes del viernes 17 de marzo.



Los docentes se trasladaron a la vía España para realizar un piquete, cerrando un paño de la vía y con pancartas en las que enumeran las deficiencias que presenta el plantel.

El viceministro de Educación Carlos Staff se pronunció rechazando la medida de paro, “ yo creo que toda suspensión de clase no constituye el camino correcto”, y dijo que ya se envió personal de la Dirección de Mantenimiento al plantel, para solucionar los problemas de aseo y aire acondicionado.