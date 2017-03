Paternidad responsable, el debate por la ley que crea una licencia para hombres

El proyecto de ley 476 que crea la licencia de paternidad para los trabajadores de la empresa privada y del sector público ha encontrado defensores, pero también detractores, tras una semana de presentado ante la Asamblea Nacional por parte del Órgano Ejecutivo.

Organizaciones de trabajadores reconocen que esa licencia para padres es una tendencia establecida en otros países y que merece el debate en Panamá, sin embargo la empresa privada, en este caso la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) ha mostrado oposición por considerar que el costo de la licencia recae sobre gastos no programados.

Sin embargo, más allá del debate económico la polémica se concentra en el término de una "paternidad responsable". Aquí, está el punto en el que la abogada Idalia Martínez observa vacíos.

La abogada explicó en declaraciones a RPC Radio que la propuesta mantiene "cabos sueltos", que no presenta cifras de paternidad responsable y no presenta claridad sobre si esa licencia se otorgaría por igual, a padres que tienen hijos con diferentes parejas. "No se ha hecho un estudio minucioso, el gobierno cae en improvisación", manifestó.

Sin embargo, el abogado especialista en Derecho de Familia, Roderick Chaverri dijo a RPC Radio que la iniciativa es interesante, además que se ha estilado en otros países y considera que esta medida va a fomentar la paternidad responsable, así como apego de los padres a los niños.

La iniciativa que fue presentada por el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles debe ser discutida en primera instancia en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo para luego pasar al debate en el pleno de la Asamblea.