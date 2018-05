“Pelenchín” Caballero inicia trabajo comunitario en Municipio de Colón

El excampeón mundial de boxeo Celestino “Pelenchín” Caballero llegó la mañana de este martes al Municipio de Colón para iniciar trabajo comunitario.

Este lunes, un Juez de Cumplimiento del Primer Distrito Judicial concedió a “Pelenchín” Caballero el reemplazo de la medida cautelar de detención preventiva por trabajo comunitario.

A su llegada al Municipio, el excampeón mundial dijo “las personas que se oponen es porque no conocen a Pelenchín y jamás me han tratado...nunca he sido una persona que se ha portado mal con alguien, jamás Pelenchín se ha creído algo por lo que había logrado, Pelenchín seguirá siendo humilde".

“Pelenchín” Caballero realizará trabajo comunitario como ayudante general de 8:00 a.m a 12:00 m.d a partir de este martes, y hasta que culmine su pena. Deberá realizar varias funciones, entre ellas ser inspector de diversos equipos de ornato.

Caballero fue detenido desde marzo de 2016 tras hallarse 10 kilos de cocaína en su vehículo, fue condenado a 5 años de prisión por delito contra la seguridad colectiva.