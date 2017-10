Periodista Da Silva: no pueden seguir censurando, la Selección no es "Bolillo"

El periodista Alexander Da Silva cuestionó este lunes la decisión del técnico de la Selección panameña de Fútbol, Hernán Darío "Bolillo" Gómez de prohibir las declaraciones de jugadores a los medios, justo en la recta final de la hexagonal donde Panamá busca un espacio para ir al mundial de Rusia 2018.

Da Silva, periodista del diario La Prensa es contra quien el capitán de la Selección, Felipe Baloy arremetió en medio de una entrevista que, ha motivado la "ley del silencio" de la selección hacia los medios.

Sin embargo, el reportero dice que no está sorprendido, pero pide que cese "la censura". "No pueden seguir censurando, la Selección no es de Bolillo, es de Panamá, en el escudo de esa camiseta está la Bandera de Panamá, cantan el Himno y todo el país tiene derecho a estar informado", expresó.

Para el periodista, esta actitud no es de sorprender y "viene de la mano de una Federación que le ha dado luz verde" al "Bolillo".

Da Silva considera que no faltó el respeto a Baloy al indagarlo sobre su poca velocidad ante los jugadores estadounidenses, porque también debe hacerse un análisis individual a los jugadores y el desempeño de Baloy "fue pobre", comentó. Pero, el capítán del equipo se encendió con esa referencia y en una entrevista posterior reconoció que sus palabras no fueron adecuadas.

Para Da Silva, el problema que subyace tras la reacción de Baloy es la falta de una prensa deportiva crítica. "Otros colegas quieren ser amigos de los jugadores, ahí está el grave problema, mientras no exista una prensa crítica, esto va a seguir pasando", expresó.

Panamá se enfrenta este martes ante Costa Rica. Esta vez, el escenario será el estadio Rommel Fernández y de este partido depende si la selección panameña llegará o no la llamada fase de repechaje.