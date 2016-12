Periodista Okke Ornstein es beneficiado con rebaja de pena y sale de El Renacer

El periodista holandés Okke Ornstein salió del Centro Penitenciario El Renacer a las 6:00 p.m. de este viernes, confirmó a Telemetro, Dirk Janssen, embajador del Reino de Países Bajos en Panamá.

"Que bueno ver a Okke Ornstein ser liberado antes de Navidad", manifestó Janssen a través de un mensaje que publicó en Twitter, junto con una fotografía del periodista saliendo de la cárcel.

Ornstein fue beneficiado entre los 311 privados de libertad a quienes el presidente Juan Carlos Varela concedió hoy la rebaja de pena, mediante el Decreto Ejecutivo 429. Además recibió la rebaja de la pena accesoria que lo inhabilitaba para ejercer el periodismo en Panamá.

La Secretaría de Comunicación del Estado publicó una nota dando a conocer la liberación de Ornstein. Este recoge las siguientes declaraciones del presidente Varela: "El Estado panameño reconoce que el ejercicio de la libertad de expresión es fundamental para la democracia, pues fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública".

El periodista fue absuelto ayer por un nuevo caso por supuesto delito contra el honor. Ornstein fue detenido el pasado 15 de noviembre a su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen para que cumpliera una sentencia de 20 meses de prisión (8 por injuria y 12 por calumnia), procesos indiciados en 2011 y 2012.

Okke is one of the few journalists to get freedom. We hope all wrongly imprisoned journalists get justice ASAP. https://t.co/jwWIBQLWGr