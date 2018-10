Piden a ENA devolver dinero del aumento de peajes en el Corredor Sur

La Cámara Provincial de Transporte, a través de su abogado Víctor Martínez, solicitó a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un adición a la sentencia del 4 de octubre de 2018, para que se devuelva a los usuarios del Corredor Sur el dinero cobrado ilegalmente durante los dos años que rigió el aumento de la tarifa en casetas de peaje del Corredor Sur.

Esto, después de conocerse que un fallo de la Corte, declaró ilegal el aumento en la tarifa de algunas casetas, aprobadas en 2016 por el Consejo de Gabinete.

De acuerdo a Martínez, la Empresa Nacional de Autopista, S.A. (ENA), está en la obligación de cumplir con el fallo de la sala tercera y devolver ese dinero dándole un crédito en todos los Panapass de las personas que utilizaron durante los dos años esas casetas.

A su juicio del jurista “ENA no quiere devolver un dinero que no le pertenece, esa es la gran realidad, ...pero no me extraña ya que cuando me ponga a ver a los directores de ENA veo que por dieta reciben 750 dólares”.

Por su parte, la Empresa Nacional de Autopista, S.A. (ENA) asegura que en su calidad de administradora de la sociedad concesionaria ENA SUR, "cumplió con el procedimiento definido en la normativa vigente, que regula el sistema de revisión de tarifas de autopistas de peaje".

La decisión de la CSJ respondió a una demanda presentada por el abogado Víctor Martínez, que tras el ajuste de tarifas sustentó la nulidad de la Resolución No.110, argumentando que no hubo proceso de consulta ciudadana.

Con colaboración de Linda Aparicio, periodista de RPC Radio.