Piden a ENA suspender "cobros ilegales" por error en el sistema

Ante las constantes quejas de los usuarios que circulan por los corredores Norte y Sur generadas por las fallas en la lectura del sistema de cobro de peajes Panapass de la Empresa Nacional de Autopista (ENA), y las boletas impuestas por parte de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Antonio García-Prieto, de la Asociación de Transportistas de Carga de Panamá (Atracapa), solicitó a la empresa suspender los "cobros ilegales" hasta que les brinden una solución al problema, ya que quedan pagando multas en desacato.

García-Prieto expresó que ENA tiene conocimiento de las fallas en sus sistemas que vienen desde hace 4 meses, puesto que en una reunión los empresarios indicaron que es un margen de error a nivel internacional y que en el sector de camiones de carga afecta un 12% “trayendo consigo muchas implicaciones”.

“Cuando el tag o (sticker) no es leído por el sistema de la caseta, uno aprecia que la pluma (antena) no se levanta finalmente pasan unos segundos y vuelve levantarse o sale en la pantalla no tengo saldo, el camión pasa y le toman una foto al remolque o la rastra, eso pasa automáticamente al ATTT y te colocan una boleta, el error no necesariamente de la empresa”, manifestó el representante de Atracapa.

Señaló que en su caso todos los equipos de su empresa están bajo una tarjeta de crédito corporativa, la cual se va recargando automáticamente, sin embargo se dan casos que cuando vas a sacar la placa te enteras que se te han acumulado “un montón de boletas y ENA sabe de los errores”.

De acuerdo con García-Prieto, ENA sugirió que todas las empresas les envíen las placas de los remolques o rastras para que ellos puedan vincularlo a la cuenta de Panapass, “es decir si el lector no lee el cabezal, te toman una foto y te ponen la boleta, ellos podrían ver si la rastra está vinculada al sistema y la multa no procede”.

En días pasados una joven denunció que por un error del sistema de ENA, tuvo que pagar 265 dólares por 17 boletas en desacato y por gastos de una grúa que transportó su carro a un corral en Río Abajo.