Piden al Gobierno entrante elaborar política de Estado que defienda la plataforma de servicios financieros

Luego que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyera a Panamá nuevamente en su lista gris, el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) y el Consejo Nacional de Empresa Privada (CONEP) manifestaron su desacuerdo e hicieron recomendaciones a las actuales autoridades y al Gobierno entrante para salvaguardar las plataformas de servicios financieros del país.

Para el SIP este es un escenario que apunta a desarmar el sector terciario de la economía panameña. Además resaltó que no hay evidencia concreta o casos reportados que demuestren que hay deficiencia en el país en la lucha contra el blanqueo de capitales o el financiamiento del terrorismo, por lo que no se muestran de acuerdo con las sanciones, que consideran les hacen daño al bienestar de Panamá.

El CONEP y el SIP, califican como injusto y desafortunado el hecho de que no se ponderen los esfuerzos realizados por el país para no ser incluido nuevamente en la lista. “Nuestro marco regulatorio y nuestras políticas no son nocivas para el concierto de la naciones y la sana convivencia entre ellas”, acotaron los sindicalistas.

Por su parte, el CONEP solicitó al presidente electo, Laurentino Cortizo, elaborar una política de Estado que defienda la plataforma de servicios internacionales y financieros que se presten en y desde de Panamá con un personal idóneo.

El SIP insta a las autoridades a actuar bien y no por presiones de extorsionistas. “Que defiendan a carta cabal el buen nombre de Panamá y a rebatir estas calumnias”.

GAFI recomendó a Panamá fortalecer la evaluación de riesgo de financiamiento del terrorismo y el delito fiscal, identificar los remitentes de dinero sin licencia aplicando un enfoque basado en riesgo en el sector no financiero, asegurando sanciones efectivas, asegurar la verificación y actualización del beneficiario final y fortalecer los mecanismos de monitoreo de entidades offshore.

Panamá había sido incluida en la lista en junio de 2014, y logró salir en 2016.