Piden alternativas para que estudiantes terminen sus carreras en Taiwán

Amado Cerrud, presidente de la Asociación Panameñas de Profesionales Egresados de China Taiwán, explicó la preocupación que mantienen por la situación de los estudiantes becados en Taiwán, luego que Panamá rompiera las relaciones diplomáticas con ese país.

“Las promesas que les han dado es que el Gobierno de China los va a acoger en universidades de China, el tema es que ésto no es tan simple, hay estudiantes que ya llevan media carrera o les hacía falta dos o tres semestres y no es tan sencillo homologar un pensum de un país con el que simplemente no se tienen relaciones, es un tema muy complejo, muy complicado y yo creo que el Gobierno Nacional a la hora del rompimiento de relaciones no tomó eso en cuenta”, detalló en la edición matutina de Telemetro Reporta.

Ante esta situación, insta a las autoridades a que se busquen alternativas para que los estudiantes becados puedan culminar sus carreras en ese país, explicando ellos ya tiene un estatus migratorio como estudiantes y que al romper las relaciones entre Panamá y Taiwán lo que se retira es el apoyo económico.

“Al romperse las relaciones diplomáticas lo únicos que se le cotar al estudiantes es el apoyo económico, ellos pueden seguir con sus estudios, ellos pueden buscar los medios. De hecho muchos padres de familia proponen que el cambio de universidad, de país, de cultura afecta al estudiante, entonces hay que buscar la manera de cómo se les apoya a estos futuro profesionales que ya están finalizando sus carreras para que terminen sus estudios en Taiwán”, enfatizó.

Por otro lado, agregó que la propuesta del Gobierno es únicamente para los estudiantes que ya están estudiando en Taiwán, sin embargo no se ha dicho que sucederá con los que se ganaron las becas de este año.