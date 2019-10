635x357 Piden a la ciudadanía "no entregar dinero a cambio de un préstamo". Foto/Dreamstime.

El Mayor Juan Vallejos, de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), advirtió a la población sobre la nueva modalidad de estafa a través de empresas financieras falsas.

Vallejos explicó que son actividades de personas aisladas, al crimen organizado que por medio de las redes sociales anuncian páginas de financieras con préstamos rápidos, donde obtendrán el supuesto dinero en menos de 48 horas, no obstante ponen atractivos como que “no se le revisará el historial no revisan el historial de la Asociación Panameña de Crédito (ACP) o no necesitan requisitos”.

Posteriormente, “solicitan que depositen un dinero a una cuenta o mediante una transferencia de dinero, cuando deberíamos comprender que cuando se hace un trámite de préstamo de lo que tú pides se deduce el trámite legal”.

Las autoridades instan a la ciudadanía a estar alerta y no “entregar dinero a cambio de un préstamo” para no ser víctimas de estafa.

Actualmente se desarrolla una investigación a fin de desmantelar a los estafadores, sin embargo, es una diligencia complicada al realizarse a través de plataformas digitales, lo que requiere dar seguimiento a las direcciones I.P. y correos electrónicos.