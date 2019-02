Fundaciones piden se cumpla con ley que penaliza el maltrato animal

Redna Jaén del Club Amigos de los 4 Patas y Lourdes Ábrego de Saving Tails advirtieron sobre el aumento de casos de maltrato a animales y denunciaron que no se está cumpliendo con la ley que penaliza el maltrato animal.

En 2017 fue sancionado el proyecto de ley N°457 mediante el cual se establece que quien cause la muerte o lesiones graves a un animal doméstico será sancionado con prisión de 1 a 3 años.

La iniciativa modificó el artículo 421 que sancionaba con doscientos días multa o trabajo comunitario.

Jaén y Ábrego manifestaron que la mayoría de los casos llegan a mediación y se da trabajo comunitario.

“La ley no nos está ayudando, colocamos las denuncias, las denuncias no continuan, todo es restringido. Queremos que haya cambio...que no sea simplemente que se va a sancionar con una multa sino que vaya a cárcel”, dijeron.

Pidieron se realice un censo para determinar cuántos casos de los que han denunciado, han sido resueltos.

