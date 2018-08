Piden a la junta directiva de la CSS declarar sesión permanente para solucionar desabastecimiento

Un llamado a declararse en sesión permanente fue lo que hizo este miércoles Alexander Pineda de la Asociación de Pacientes de Enfermedades Crónicas a los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social para resolver el tema de desabastecimiento de medicamentos e insumos.

De acuerdo con Pineda, a pesar de que las autoridades de la CSS anuncian abastecimiento en niveles de 90% y 95% el desabastecimiento dentro de la institución es real, por lo que instó a los directivo a buscar las alternativas necesarias para resolver el tema.

Indicó que la licitación 02-2015-2017 ya fue aprobada, pero todavía falta que la directiva proporcione el recurso para la compra de los medicamentos, "hay un desabastecimiento, no hay insumos, pero donde está la junta directiva que tiene que mirar el problema y declararse en sesión permanente".

Emma Pinzón, presidenta de la asociación señaló que en gran parte la falta de medicinas e insumos se debe a que los funcionarios no utilizan las vías que se le ofrecen para hacerle frente a la situaciones.

Indicó que los artículos 39 y 40 de la Ley 1 de medicamentos establece que se puede hacer en caso de que algún producto no cuente con registro sanitario, además dijo que las compras en Comisca no necesita tener registro sanitario, sin embargoen Panamá no se aprovecha está vía "seguimos haciendo lo mismo pero de una forma mal hecha, pienso que la misma estructura de la Caja, los funcionarios que trabajan allí no están utilizando todas las herramientas que tienen".