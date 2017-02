Piden fianza de excarcelación para abogado Fonseca Mora

Una fianza de excarcelación a favor del abogado Ramón Fonseca Mora fue solicitada este viernes por su representante legal Guillermina McDonald ante el Ministerio Público.

De acuerdo con McDonalds la solicitud obedece a que el delito el orden económico permite la fianza de excarcelación para Fonseca Mora que se encuentra en detección preventiva en la Dirección de Investigación Judicial en Ancón.

Además dijo que está a la espera de que se le entregue una copia del expediente para poder prepara su defensa.

La abogada también aseguró que no es cierto que María Mercedes Riaño fuese empleada o subordinada de la firma legal Mossack Fonseca Panamá "eso no es cierto, la sociedad Mosasack Fonseca do Brasil, los dignatarios todos son familiares de la licenciada Riaño, no son gente puesta por Mossack Fonseca".

Estas declaraciones de la ministra se da luego que al abogada Aura Guerra señalará que Riaño seguía instrucción es de los socios de la firma panameña "ella era una representante de Mossack Fonseca en ese lugar (Brasil), así que ella se encargaba de las sociedades que ellos le enviaban a promoverla y colocarlas en ese lugar", dijo en su momento.