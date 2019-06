Piden implementación de la ley 70 contra el maltrato animal tras ataque de un perro en Albrook

El abogado Víctor Almengor en compañía de Linda Chong solicitaron este viernes la implementación de la ley 70 del 12 de octubre de 2012, que trata sobre la protección a los animales domésticos.

Esto, luego que Chong resultará atacada por un perro de raza “rottweiler”, en la Avenida Diógenes De La Rosa, en el sector de Albrook, el pasado 7 de junio y el cual la dejó hospitalizada 7 días en un nosocomio de la localidad.

Chong narró que ella caminaba con su perro por el área residencial como lo hace todas las tardes, cuando fue atacada por el animal del cual tienen reportes de varios incidentes del mismo tipo.

"Gracias a Dios no estaba con mi bebé, ya que salimos en familia. Yo vi que se acercaba tome mi perro para evitarle estrés y me mordió la espalda, solté a mi perro y comenzó a masticarlo como a desmembrarlo completamente, me mordió también la mano, gracia a Dios unos los vecinos me ayudaron”, dijo Chong.

A pesar de los reportes por ataque, el dueño no se ha pronunciado y mantiene al perro en condiciones de maltrato y se encuentra en soltura con regularidad.

Almengor indicó que su representada no pide “dormir” al animal pero sí que las autoridades competentes intervengan en este caso, y se de una sanción al dueño por maltrato del perro, con base en la implementación de la ley 70, cuyo objetivo también es prevenir y erradicar los actos de crueldad contra los animales domésticos.

Explicó que el animal ha sido objeto de tres denuncias en el departamento de bienestar animal, “los dueños son los responsables por los actos de los animales mi clienta estuvo

hospitalizada...se le realizaron 3 operaciones en la mano para colocarle (5 tornillos y una placa) proceso de sanación completo será por un año.

La denuncia fue interpuesta en Sección de Atención Primaria del Ministerio Público en El Dorado “le rogamos atiendan esta caso con la importancia que esto tiene”, reiteró el jurista.