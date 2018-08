Piden renuncia de magistrado De León hasta que se esclarezca denuncia realizada por Porcell

Distintos gremios civiles se pronunciaron este martes sobre las revelaciones de la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, en las que detalló que el magistrado presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León, le manifestó que había sido grabado y que existía la intención de tumbar el proceso seguido al expresidente de la República, Ricardo Martinelli.

Ante estas declaraciones, exigen la renuncia del magistrado De León de la Presidencia de la Corte Suprema hasta que se esclarezca la denuncia realizada por la Procuradora; además piden a los magistrados de ese órgano del Estado que se pronuncien sobre los señalamientos de las grabaciones de que han sido víctimas varios magistrados, las presiones que están recibiendo y qué medidas adoptarán para brindar confianza al pueblo panameño.

La Alianza Ciudadana pro Justicia, la Asamblea de Acción Ciudadana y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana-Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, hacen un llamado a la Procuradora a que presente una denuncia formal ante la Asamblea Nacional, instándola a que no se repita su accionar de agosto de 2017 cuando denunció supuestas presiones para que no investigará los casos de corrupción sin embargo no presentó la denuncia formal.

A la Comisión de Credenciales de la Asamblea, le exigen que reciba la denuncia y cumpla su deber con el país, “en lugar de prestarse al rejuego de impunidad que los procesos especiales han generado”.

Por otro lado, le exigen al Ejecutivo la creación de una comisión de alto nivel ya sea nacional o internacional contra la impunidad, que investigue esta denuncia de grabaciones contra los magistrado de la CSJ y emita recomendaciones que permitan enfrentar esta situación. Además lo instan a que nombre a los nuevos magistrados y sus suplentes.

No pudimos hacer la conferencia de prensa pero con nuestra presencia en las escalinatas decimos alto a tanta desfachatez! Queremos una nueva Corte, un nuevo ejecutivo y una nueva Asamblea. pic.twitter.com/OZXf9FdYQA — Magaly Castillo (@magcastill) 14 de agosto de 2018