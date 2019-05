Piden más seguridad en el Colegio Francisco de Miranda tras incendio causado por bomba casera

La comunidad educativa del Primer Ciclo Francisco de Miranda, ubicado en Pacora pide a las autoridades mayor seguridad en las instalaciones, luego de que el Salon de Padres de Familia se incendiara producto de una bomba casera que fue lanzada por antisociales.

Según indican, esta no es la primera vez que este centro educativo es víctima de los delincuentes, ante lo cual temen por la seguridad de los estudiantes, docentes y demás trabajadores, incluso los celadores no descartan presentar su renuncia si la situación no cambia.

“Nuevamente vinieron pero como el celador está pensando que ellos van a volver se dio cuenta a tiempo y pasó que no vinieron a tirar la bomba aquí, sino que la tiraron allá donde está la Asociación de Padres de Familia y nosotros nos sentimos muy preocupados porque así como fue allá, puede ser en toda la escuela”, explicó una trabajadora del Colegio.