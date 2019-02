Pino reitera urgencia de cambiar las condiciones de los docentes en áreas de difícil acceso

La dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), Yadira Pino, reiteró este jueves la urgencia de que las autoridades implementen medidas para cambiar las condiciones en las que laboran los docentes en las áreas de difícil condición laboral.

Detalló en RPC Radio que no solo los docentes, sino también los estudiantes y moradores de esas comunidades, se ven afectados por situaciones como la falta de caminos, falta de centros de salud abastecidos con los insumos necesarios, falta de servicios básicos como energía eléctrica y agua potable, entre otras.

“Todo eso genera condiciones de precarización para las personas de esas comunidades y las autoridades siguen tratando el tema de forma superflua, no le dan la importancia que corresponde, los docentes no cobran en varias quincenas, no tienen condiciones apropiadas de trabajo”, cuestionó Pino.

Añadió que “no se puede hablar de calidad de la educación si no hay condiciones de educabilidad, todo eso redunda en el rendimiento de los estudiantes”.

Por otro lado, reiteró que no ha sido atendido el tema de calendario diferenciado para los docentes que laboran en esas regiones de difícil condición laboral.