Pinzón: “No tiene justificación de ninguna clase que se encuentren medicinas vencidas"

Emma Pinzón, representante de la Federación de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas, se pronunció este viernes sobre el tema del desabastecimiento de medicamentos y los contenedores de medicina vencida que fueron dados a conocer por el Ministerio de Salud.

Explicó que existen varios factores por los cuales los medicamentos se pueden vencer, entre los que mencionó: que no se hagan los cálculos correctos y se pida medicina de más, no tener la precaución de colocarlos en orden por fecha de vencimiento, debido a acuerdos que se hayan hecho sobre algún producto que no se necesita y se haya pedido, o que no se hubiesen enviado a donde se necesitaban esos medicamentos y se quedaron en los depósitos.

Sin embargo indicó que todos estos factores están ligados con la responsabilidad que el funcionario tiene en esa posición y todos constituyen una lesión patrimonial.

Por otro lado, indicó que cuando las medicinas se vencen, los laboratorios farmacéuticos por ley reponen el producto, los cambian por producto nuevo o dan notas de crédito, ante lo cual que no existe una verdadera justificación para que esto se dé.

"No tiene justificación de ninguna clase el que se encuentren medicinas vencidas en un deposito del Estado… de verdad que no se justifica que con la necesidad que nosotros tenemos ese dinero no se haya invertido en medicinas que sí se necesitaban, si es el caso de que compraron medicinas que no se necesitaban", enfatizó Pinzón en la edición matutina de Telemetro Reporta.