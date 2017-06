"Pipo" Virzi rendirá indagatoria este viernes por caso "New Business"

El exvicepresidente de Panamá Felipe "Pipo" Virzi, acudirá este viernes a la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, ubicada en el edificio Avesa de la vía España para rendir indagatoria dentro de la investigación que se le sigue en el caso “New Business” relacionado con la compra de un medio de comunicación en el año 2010.

A su salida de las instalaciones el abogado Alfredo Vallarino, defensa del exvicepresidente dijo que él (Virzi) no tiene aportes en ese expediente y que mañana tendrá la oportunidad de presentar los descargos.

Vallarino manifestó que es “voluntada de él” de comparecer y “nosotros de aportar los documentos que demuestren que no tiene relación con ninguna transacción...él no giró ninguno de los cheques” . La diligencia se realizará a las 9:00 a.m.

El pasado lunes 26 de junio el exvicepresidente acudió ante el Ministerio Público (MP) de manera voluntaria para ponerse a disposición de las autoridades y conocer el contenido del expediente que consta con aproximadamente ocho tomos.

De acuerdo con el MP, la investigación determinó que 18 personas, 15 jurídicas, 2 naturales y una firma de abogados, realizaron 18 transacciones de las cuales 16 se realizaron en 2 días, para la adquisición del medio.