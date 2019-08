Plan de Manejo del Parque Nacional Coiba se extiende por 2 años más

Mientras se hace una evaluación ambiental estratégica el Consejo Directivo de Coiba decidió esta tarde, tras reunirse, que el Plan de Manejo del Parque Nacional Coiba se extenderá por dos años más.

La decisión tiene lugar, según explicó el Ministro de Ambiente, Milciades Concepción, "para evaluar el desarrollo de un turismo sostenible del área en el cual se pueda proteger las especies que ahí se encuentran, lo que será una prioridad de esta administración".

"El Plan de Manejo del Parque Nacional Coiba, se ha extendido por un plazo de 2 años, mientras se realiza una evaluación ambiental estratégica que nos dará oportunidades para el desarrollo sostenible de esta área, allí se encuentran especies únicas en el mundo", indicó la cuenta de Twitter del Ministerio de Ambiente.

Cabe destacar que el Plan de Manejo del Parque Nacional Coiba fue aprobado mediante Resolución No. AG-0449-2009, de 22 de junio de 2009, modificado por la Resolución No. AG-0707-2011, de 16 de diciembre de 2011, y cuya vigencia fue prorrogada mediante la Resolución No. AG-0153-2014 de 5 de marzo de 2014, por cinco (5) años hasta tanto se adopte el nuevo Plan de Manejo que oriente la gestión de esta área protegida, y que en cumplimiento de los cinco años, este jueves 1 de agosto el Consejo Directivo decidió extenderlo por 2 años más.

En el 2015 se inició un proceso de elaboración del documento del Plan de Uso Público del Parque Nacional Coiba, siendo entregado formalmente a la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad de Mi Ambiente en el año 2017, y el cual posteriormente fue presentado para revisión y consideración de los miembros del Consejo Directivo y del Comité Científico, además se elevó a un proceso de consulta pública; sin embargo durante la administración del ministro Emilio Sempris, quien planificó la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas y una pista de aterrizaje en Coiba, este plan de uso causó disconformidad entre los moradores del área y los ambientalistas que defienden esta área protegida.