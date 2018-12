Planells, Abadía y Vásquez cuestionan ausentismo en la Asamblea Nacional

Annette Planells del Movimiento Independiente, se refirió al ausentismo por parte de los diputados de la Asamblea Nacional (AN) en las sesiones extraordinarias y manifestó su decepción lo que está pasando.

“Hay proyectos de ley importantes que deben ser debatidos, los magistrados, contratos, donaciones, no obstante, cada uno de los diputados lo que está buscando es su reelección. A ellos se les eligió para legislar pero ellos van a sus comunidades a hacer política, como la Comisión de Credenciales por ejemplo, que está obligada a reunirse una vez por semana y no lo hacen”, mencionó Planells.

En este sentido, el exministro de Salud y exdirectivo de la Caja de Seguro Social, Carlos Abadía, señaló “hay que ver que termina el año y la Asamblea Nacional diputado electa ha nos continuando decepcionado, no ha habido un solo movimiento hacia resolver los grade cuestionamientos de la planilla que ha sido una sinvergüenzura de los 71 diputados, probablemente algunos dirán que no estaban pero sabían. Es triste que el principal órgano del Estado que representa a la población termine el año peor de lo que empezó, más desacreditada, realmente no espero nada de los 71 diputado, esperamos que se haga una mejor elección en el 2019."

Igualmente, Juan Diego Vásquez, precandidato por la libre postulación a diputado de San Miguelito, sostuvo que la AN debe cumplir con su rol e iniciar cuanto antes con el debate. “Si están pensando en cuánto les van a pagar entonces no son servidores públicos”, concluyó.



Por su parte el diputado vicepresidente de la AN, Leandro Ávila considera que es injusto con la Asamblea hacer un llamado a sesiones extraordinarias con una lista tan larga de temas como la que mantienen. Asimismo, ante los cuestionamientos por ausentismo, resaltó que los que más faltan a las sesiones son los diputados del partido oficialista.

Sin embargo el diputado panameñista, José Antonio Domínguez, asegura que el mayor ausentismo es por parte de los diputados que no son del oficialistas.