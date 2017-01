635x357 Pleno de la AN retomará discusión de Reformas Electorales este martes. Foto/Asamblea Nacional.

La discusión del polémico proyecto de Ley 292 que reforma el Código Electoral será retomado este martes por el pleno de la Asamblea Nacional (AN).

Así lo dio a conocer el diputado y presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la AN, Quibian Panay en el programa Debate Abierto Dominical.

Panay aseguró que el debate será amplio por temas complejos como el aumento a tope de B/.5.00 al financiamiento electoral privado, que ha generado rechazo por parte de varias organizaciones de la sociedad civil.

“Se estableció que el único parámetro que se utilizaba para este tope era la población electoral y eso genera disparidad porque hay circuitos que tiene baja población electoral pero la extensión territorial y las condiciones geográficas son muy complejas”, señaló el diputado perredista.

Aseguró que han realizado consultas con los diputados y al Tribunal Electoral (TE) para que se hagan modificaciones para que en circuitos grandes se de una disminución en el tope y se mantenga solo en las áreas donde hay menor población.

La discusión de las Reformas Electorales fue uno de los temas que quedaron pendientes en la primera legislatura del tercer período de sesiones ordinarias por falta de consenso entre los diputados.

En ese entonces, el mandatario de la República, Juan Carlos Varela descartó sesiones extraordinarias ya que “si no se logró un consenso durante el período ordinario, mucho menos lo harán en sesiones extraordinarias”.

Recientemente, el exmagistrado del TE, Erasmo Pinilla aseguró que si el proyecto no es aprobado en los próximos dos o tres meses, el país estaría en dificultades frente a las elecciones. "Si en este periodo no se debate me encomendaría al señor", manifestó Pinilla.

En el programa Debate Abierto Dominical se analizó además el tema de la elección de Alfredo Juncá como nuevo magistrado del Tribunal Electoral.