Martinelli seguirá en El Renacer, Pleno de la Corte niega revisión de medida cautelar

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró este lunes sin fundamento la solicitud de revisión de medida cautelar, presentada por la defensa del expresidente de la República, Ricardo Martinelli.

La decisión fue tomada tras una audiencia que inició pasadas las 9:00 a.m., en la que se evaluaron las medidas cautelares del exmandatario, quien se mantiene, desde el pasado 11 de junio, bajo la medida de detención provisional en el centro penitenciario El Renacer, por el proceso de supuestas intervenciones de telecomunicaciones.

“La revisión de la medida cautelar no procede porque el abogado no ha logrado demostrar que la situación jurídica de su representado, que dio lugar a la orden de detención, ha cambiado desde la última revisión judicial realizada por este mismo pleno, por lo tanto debemos declarar sin fundamento la solicitud presentada y se mantiene la medida cautelar aplicada al señor Ricardo Martinelli Berrocal”, expresó el Pleno.

Además, el Pleno declaró no viable la petición de evaluación médica legal del procesado dentro del caso denominado escuchas telefónicas, que también había sido solicitada por la defensa.

“En mérito de lo expuesto el Pleno de la CSJ resuelve primero: declarar no viable la solicitud de evaluación médica legal presentada por la defensa técnica. Dos: declarar sin fundamento la solicitud de revisión judicial de la medida cautelar y se mantiene la medida cautelar aplicada al señor Ricardo Martinelli”, puntualiza la decisión.

La defensa había solicitado que Martinelli pudiera presentarse periódicamente ante la autoridad designada, prohibición de abandono del país, prohibición de concurrir a determinada reunión o visitar ciertos lugares, la obligación de mantenerse en su domicilio y la obligación de colocarse localizador electrónico, lo cual fue rechazado por el Pleno.

Por su parte, el exmandatario reiteró durante la audiencia que es inocente y que su caso ha sido fabricado, además pidió acelerar el caso. "Yo soy inocente, no tengo nada que ver con lo que se me acusa, seguiré peleando toda mi vida para demostrar mi inocencia. No se me puede culpar por algo que hizo un tercero".

Cabe señalar que actualmente en el proceso seguido al expresidente, el magistrado de Garantías, Jerónimo Mejía se encuentra evaluando cuáles serán las pruebas admitidas para la etapa de juicio.