Pleno de la Corte ordena cambiar medida de detención preventiva a "Pipo" Virzi

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió este jueves, ordenar el cambio de la medida cautelar de detención preventiva al ex vicepresidente, Felipe "Pipo" Virzi por el caso New Business.

Por este caso en el que se investiga la compra de la Editora Panamá América, con fondos del Estado, Virzi tendría la medida cautelar de impedimento de salida del país o país por cárcel, sin embargo se aclaró que continuará detenido por la investigación de Financial Pacific.

Los magistrados votaron de forma unánime a favor del hábeas corpus presentado por la defensa de Virzi y sustentaron que ninguna persona mayor de 65 años debe ser privada de libertad, al menos que se justifique la medida. "Puede tener las causas que sean, con más de 65 años de edad se debe fundamentar el por qué hay que mantenerlo detenido", se confirmó a Telemetro.

Además de la investigación de New Business, el ex vicepresidente Virzi está detenido en el Centro Penitenciario El Renacer, por orden de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, por supuesto delito de blanqueo de capitales en la casa de valores Financial Pacific.