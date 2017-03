Pleno sin acuerdo para comisión que fiscalizará investigaciones de caso Odebrecht

El pleno de la Asamblea Nacional suspendió la sesión de este jueves sin conformar la comisión de diputados que fiscalizará las investigaciones que llevan a cabo en torno a los supuestos actos de corrupción por parte de Odebrecht.

Una lista de 11 diputados entre los que están: Elías Castillo, Luis Eduardo Quiróz, Ronny Araúz, Crispiano Adames, Zulay Rodríguez, Juan Carlos Arango, Francisco Alemán, Dana Castañeda, Carlos Afú, Jorge Iván Arrocha, y Luis Barría.

Durante el debate las diferentes bancadas no lograron un consenso sobre los integrantes de la comisión, toda vez que habían quienes no estaban de acuerdo con los nombres que estaban en ella, por lo que la resolución que oficializa la comisión no fue aprobada.

A eso de las 6:00 se suspendió el debate de este jueves luego de que tras un receso solicitado para lograr un consenso no se dieran un acuerdo entre los asambleístas, por lo que la discusión será retomada el próximo lunes.

Los miembros de esta comisión estará a cargo de fiscalizar las investigaciones que se llevan a cabo en Panamá contra políticos, empresarios, y demás vinculadas al pago de soborno por parte de la constructora brasileña ´por un monto de 59 millones de dólares para la obtención de contratos en obras del Estado.