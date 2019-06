Pleno podría no volver a sesionar en lo que resta de extraordinarias

Los diputados podrían no volver a sesionar en lo que resta del periodo de sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo hasta el 30 de junio, afirmó la presidenta de ese Órgano Legislativo, Yanibel Ábrego.

Y es que tras la aprobación del proyecto que otorga un bono extraordinario a jubilados y pensionados, único tema en agenda en el que las bancadas llegaron a un consenso, y la falta de quorum en la Comisión de Credenciales para la ratificación de varios nombramientos, la sesión de este martes podría ser la última, explicó la diputada Ábrego.

Durante la sesión de este martes, varios diputados que no lograron la reelección entre ellos, Carlos Tito Afú, Javier Ortega, José Luis Castillo y José Antonio Domínguez, se despidieron durante el periodo de intervenciones.

“ Todo está en manos de la Comisión de Credenciales y han visto que la comisión no se ha podido reunir, no ha completado el quórum y no se ha podido hacer nada...el único tema que nos hemos puesto de acuerdo ha sido el bono de los jubilados , no ha habido consenso, por eso hoy han visto la despedida de los diputados que han participado, todo indica que no vamos a venir por otro tema”, declaró Ábrego.

El pasado 30 de mayo, el diputado Sergio Gálvez, quien preside Credenciales, anunció que no haría más convocatorias, por lo que no volverían a sesionar por falta de consenso.

La Comisión de Economía y Finanzas también se rechazó por lesivo el el proyecto de Ley 766, que aprueba el contrato entre el Estado y la Sociedad Minera Petaquilla S.A. (hoy día Minera Panamá S.A.).

En total, el Ejecutivo solicitó la discusión y aprobación de 12 puntos, de los cuales solo fue aprobado el proyecto sobre jubilados.