Policlínica de Santa Librada suspenderá servicio de urgencias por un mes

A partir del próximo lunes 18 de septiembre, se suspenderá la atención de los servicios de urgencias en la Policlínica Generoso Guardia de la Caja de Seguro Social, ubicada en Santa Librada, distrito de San Miguelito por trabajos de instalación de la nueva manejadora de aire acondicionado.

La CSS informó que la medida de suspensión se extenderá por un mes, permitiendo mejorar las condiciones ambientales de atención a los pacientes que a diario acuden a esta instalación de salud.

De igual forma, la entidad indicó que la consulta externa general y demás servicios, como Farmacia, Rayos X, Laboratorio e Inyectable, mantendrán un horario regular de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que las Inhaloterapias estarán suspendidas hasta que se restablezca la atención en los servicios de urgencias.

A través de un comunicado, la CSS señaló que mientras perduren los trabajos se pondrá a disposición de los asegurados otras instalaciones de salud cercanas, con servicios de urgencias, tales como:

-Hospital Susana Jones Cano en Villa Lucre: Servicio de Urgencias de mayor complejidad disponible las 24 horas.

-Policlínica Manuel María Valdés, ubicada en Paraíso, Veranillo: Servicio de urgencias 24 horas, nivel primario de atención. No se cuenta con cuidados intensivos, salón de operaciones ni sala de quemados.

Policlínica de Bethania, Don Alejandro de La Guardia, hijo: Servicio de urgencias de atención básica. Disponible de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. Sábados, domingos y días feriados de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Cabe señalar que la ULAPS Las Cumbres y CAPPS de Torrijos Carter no cuentan con servicio de urgencias, por ello, los pacientes en condiciones de emergencias no deben dirigirse a ninguna de estas dos instalaciones estas, solo disponen de consulta externa en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes.